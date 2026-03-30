Ministro ve guerras redefinen carreras de las universidades

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, afirmó que el panorama global, marcado por las guerras de estos días y la revolución tecnológica, exige una redefinición de las carreras universitarias.

Al encabezar la octogésimo-primera graduación ordinaria de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), en la provincia La Vega, con 351 graduados, el funcionario opinó que aunque los conflictos bélicos son transitorios y darán paso a un momento de recuperación, la transformación digital es una realidad permanente que definirá el futuro del empleo.

En cuando al impacto de la tecnología frente a las crisis globales, señaló que la humanidad se encuentra en la transición hacia la cuarta y quinta revolución industrial y que proyecciones del Foro de Davos, indican que, si bien la automatización y el software podrían desplazar unos 90 millones de ocupaciones, simultáneamente se crearán 190 millones de nuevos empleos. “Aquel que no se prepare para esta revolución podría ser víctima y no beneficiario de esta magnífica oportunidad", alertó ante egresados de grado y de posgrado y las autoridades académicas. Observó que la clave para captar los dos millones de nuevos puestos de trabajo que aspira a tener la República Dominicana radica exclusivamente en la competencia, formación y preparación especializada.