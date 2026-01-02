Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Cambios

Organización pide redefinir metas RD en este 2026

Entiende necesario reflexionar sobre el presente y el futuro del país.

Ysócrates Peña Reyes

Ysócrates Peña Reyes

RAFAEL SANTOS
Publicado por
RAFAEL SANTOS

Creado:

Actualizado:

El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) llamó a las instituciones y liderazgos del país a que aprovechen el 2026 como un punto de inflexión para redefinir sus tareas y responsabilidades sociales.

En un documento, el presidente de la entidad, José Aníbal García, abogó por la adopción de una nueva visión sustentada en un cambio de mentalidad y el protagonismo de las nuevas generaciones.

Sostiene que esa renovación es indispensable para consolidar entornos que garanticen la paz, justicia social y el desarrollo sustentable en República Dominicana.

El texto dice que para lograrlo, el CRD considera una prioridad nacional “romper con las negativas y resistencias a los cambios”, permitiendo así erradicar los males que afectan al Estado y dejar un legado positivo.

La directiva del organismo, integrada por figuras como Ysócrates Peña Reyes, monseñor Jesús María de Jesús Moya, José Aníbal García, Julio Lavandier, Ramón Ureña Torres, Pedro Octavio Alba y Eglys Esmurdoc, advirtió que para motorizar el rumbo requerido es menester un rompimiento absoluto con los sectarismos y egoísmos.

Entiende necesario reflexionar sobre el presente y el futuro del país.

Sobre el autor
RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

tracking