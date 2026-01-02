Organización pide redefinir metas RD en este 2026

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) llamó a las instituciones y liderazgos del país a que aprovechen el 2026 como un punto de inflexión para redefinir sus tareas y responsabilidades sociales.

En un documento, el presidente de la entidad, José Aníbal García, abogó por la adopción de una nueva visión sustentada en un cambio de mentalidad y el protagonismo de las nuevas generaciones.

Sostiene que esa renovación es indispensable para consolidar entornos que garanticen la paz, justicia social y el desarrollo sustentable en República Dominicana.

El texto dice que para lograrlo, el CRD considera una prioridad nacional “romper con las negativas y resistencias a los cambios”, permitiendo así erradicar los males que afectan al Estado y dejar un legado positivo.

La directiva del organismo, integrada por figuras como Ysócrates Peña Reyes, monseñor Jesús María de Jesús Moya, José Aníbal García, Julio Lavandier, Ramón Ureña Torres, Pedro Octavio Alba y Eglys Esmurdoc, advirtió que para motorizar el rumbo requerido es menester un rompimiento absoluto con los sectarismos y egoísmos.

Entiende necesario reflexionar sobre el presente y el futuro del país.