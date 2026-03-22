Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ana Beatriz Pérez, hija del fenecido merenguero Rubby Pérez, cumple este domingo 16 años y recordó desde la nostalgia la última felicitación de cumpleaños que recibió de su padre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven compartió el momento en el que el artista, conocido como “La voz más alta del merengue”, le cantaba “Cumpleaños mi niña” y le dedicaba un mensaje cargado de amor.

“Que Dios te bendiga mucho, mi amor. Un día como hoy yo estaba muy asustado, llegabas tú al mundo. Me siento feliz que ya casi eres una señorita. Espero que el Señor me dé larga vida para poder llegar a verte graduarte, casarte, tener hijos”, expresó el merenguero en el audiovisual, grabado hace un año.

El video que Ana Beatriz guardó y hoy duele más: la última felicitación de Rubby Pérez

Con nostalgia, Ana Beatriz acompañó la publicación con un mensaje dedicado a su padre:

“Te amo, papi, y extraño tus Happy Birthday mal pronunciados”.

Se recuerda que Rubby Pérez falleció en el trágico colapso del centro nocturno Jet Set, donde murieron más de 200 personas el 08 de abril de 2025.