MP afirma tiene testimonios que “valen oro”

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Mientras se espera el próximo sometimiento de los médicos y otros profesionales del área de la salud que según la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, están involucrados en el frade de más de RD$15,000 millones al SeNaSa, el Ministerio Público se asegura de que el primer grupo de diez, ya judicializado, “no se salga con la suya”.

Con el concurso de algunos de los sometidos que han decidido “colaborar” con la investigación del caso denominado “Operación Cobra” y el testimonio de varios de los más cercanos colaboradores al exdirector y principal imputado, Santiago Hazim Libainy, el órgano acusador dice que demostrará que éste “desoyó las advertencias formales de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que exigía la cancelación de los contratos prospectivos”.

Testigos que “valen oro”

Sobre el pedimento de la Sisalril habló el exgerente del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Jaime Miguel Licairac Hernández, quien declaró que las exigencias formales para que se cancelaran los contratos prospectivos por alegada “ mala calidad del gasto”, le fueron hechas a Hazin Albainy, en enero y febrero de este año.

Entre los centros de salud con ese tipo de contratos figuran en el expediente de solicitud de medida de coerción Khersum y Deleste, del Grupo Read; Centro Médico Elohim y la Clínica Cruz Jiminián.

Según el declarante, la respuesta de Hazim Libainy fue “de desacato y protección a los prestadores privilegiados”.

“Al de Jiminián yo no lo voy a tocar, a la Sisalril que vaya y se emburuje con Cruz Jiminián”, habría sido la respuesta de Hazim, según Licairac Hernández.

Declaró, asimismo, que presentó renuncia como gerente del Senasa, de manera precipitada, “por la negativa de Hazim aceptar la crítica realidad de las pérdidas acumuladas, superiores a los RD$2,600 millones, que reflejaban los estados financiero”.

Otro testimonio que para el Ministerio Público también “vale oro” en el caso Senasa, es el de Roberto Canaán Acta, persona a la que vincula al círculo interno de Hazim Albainy.

Según el órgano acusador, Canaán Acta aporta “una narrativa directa, que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente incorporada” al expediente, ya que prueba el financiamiento ilícito de la actividad de Hazim Libainy.

DIEZ miLlones campaña

“En primer lugar, (Canaán Acta) confesó que recibió y entregó personalmente al doctor Hazim RD$10 millones en efectivo, aportados por Osman Andrés, hijo del dueño del Centro Médico Elohim (prestador del Senasa), para la campaña política en el 2024”.

Agrega que, en segundo lugar, “describe el funcionamiento del Comité de Contrataciones Médicas, donde una asistente del director (Johanna Fernández) daba señales afirmativas para aprobar casos de interés de la dirección”.

Además, identifica al círculo íntimo de Hazim Albainy, que era conocido por los apodos “el FI”, “el Amplio” y “la Patrona”, a los cuales vincula directamente con las empresas de los contratos dudosos ya investigados (Flavorheart, Nutrimet, Khersum y Deleste, del Grupo Read).

Canaán Acta, además, revela la existencia “de una figura de alto poder, apodada “el Chilote”, supuestamente controlaba dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) o la Sisalril”.

Con esos y otros testimonios que el Ministerio Público dice “valen oro”, demostrará existencia “de la red de influencia a los órganos reguladores del sistema”, entre otras cosas de interés para el presente proceso de corrupción administrativa.

senasa 2.0

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha advertido que la investigación del caso de corrupción en el Senasa sigue vigente y que “más personas serán procesadas”.

Indicó que el número de imputados podría llegar a 10 y que su compromiso es con la recuperación de los fondos desviados y el esclarecimiento de los hechos.

Diez imputados

Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya, Eduardo Read, Cinty Acosta, Ramón Speakler, Ada Ledesma, Heidi Pineda y Rafael Luis Martínez.