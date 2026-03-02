MP participa en cumbre de Bruselas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público participó en la Reunión de Altos Funcionarios UE–América Latina en materia de justicia, celebrada en Bruselas, para el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Un documento de prensa señala que el procurador adjunto Pedro Frías Morillo representó al país y que la acción forma parte de la asociación estratégica entre América Latina y la Unión Europea en materia de Seguridad y Estado de derecho, que prioriza el desmantelamiento de las estructuras económicas de organizaciones delictivas.

“Nos convoca una realidad clara: el crimen organizado transnacional evoluciona a pasos gigantescos. Hoy las organizaciones criminales son diversificadas, flexibles y tecnología sofisticadas”, afirmó.

Dijo que esas estructuras ya no dependen solo del narcotráfico, sino, que han ampliado sus actividades al contrabando, ciberdelito, lavado de activos y la minería ilegal, entre otros.