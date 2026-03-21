MP pidió enviar a todos los imputados a juicio de fondo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Ayer, cuando se esperaba que las defensas técnica de los imputados en el caso Intrant comenzaran a responder los cargos y a objetar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la jueza del sexto juzgado de la Instrucción aplazó la audiencia para el próximo lunes 23 por razones de salud de uno de los inculpados.

Se trata de Mariano Gustini, uno de los cuatro últimos que el MP incluyó en la acusación formal, quien presentó un certificado médico que previamente fue avalado por el Ministerio Público, que no se opuso al diferimiento de la audiencia por esa razón. Aunque conforme al orden de la acusación el primero en exponer sería la defensa de Jochy Gómez, encabezada por Carlos Balcácer, las partes acordaron que primero lo harán las empresas involucradas en el fraude millonario que a través de un proyecto de semaforización se habría gestado desde el Intrant.

Las empresas son Aurix, S.A.S, Transcore Latam S.R.L. y Dekolor, S.R.L, del imputado Jochy Gómez; Improsol, S.R.L.; OML Inversiones S.R.L.; PagoRD Xchange S.R.L.; Industria Soltex Dominicana S.R.L. Todas vinculadas al esquema de corrupción del que figuran como supuestos cabecillas Gómez y el exdirector del Intrant, Hugo Beras-Goico. Los demás imputados son Pedro Vinicio Padovani, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda y Juan Fco. Álvarez Carbuccia, exfuncionarios del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Gustini, Manuel Eduardo Mora Vásquez y Henry Darío Félix.