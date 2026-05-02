MP reafirma buscará pena máxima contra los hermanos Espaillat

El Ministerio Público (MP) reafirmó ayer que procurará las máximas penas permitidas por el Código Penal contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes responsabiliza por la negligencia extrema que habría provocado la caída del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 fallecidos y 180 heridos.

La posición fue reiterada por Wilson Camacho, director de Persecución, tras concluir la audiencia en la que el juez reservó para el 15 de junio su decisión sobre si envía o no a juicio de fondo a los imputados.

“Aunque las limitaciones de un Código Penal con 140 años de vigencia restringen la severidad de las sanciones, el órgano acusador insistirá en que se impongan las condenas más drásticas contempladas por la ley ante la magnitud del daño causado por el desplome”, expresó Camacho.

Testimonio de las víctimas

Sentimientos de dolor por heridas que parecen no cicatrizar nunca; reproches con rabia a los alegados responsables y reclamos de una justicia que podría no ser la que esperan, cerraron ayer el ciclo testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales, ante el juez del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Raymundo Mejía.

Con lágrimas y la angustia todavía reflejada en sus rostros, algunos revivieron los momentos difíciles que pasaron debajo de los escombros del techo de la discoteca Jet Set, la fatídica noche del 8 de abril del 2025, a donde fueron a divertirse.

El MP mantiene la calificación jurídica del caso como homicidio involuntario, sustentado en 84 pruebas testimoniales, 35 periciales y 40 documentales, procurando que los supuestos responsables del trágico suceso, sean enviados a juicio de fondo.

Lo propio hicieron las defensas de varias víctimas querellantes, que insistieron en que la calificación jurídica sea cambiada por la de “Solo eventual”

HABLA DEFENSA IMPUTADOS

Los abogados de los Espaillat Miguel Valerio y Ramón Núñez, difieren de las calificaciones jurídicas e insisten en la realización de un nuevo peritaje.

Recordaron que Maribel no solo estaba en las instalaciones del centro de diversión al producirse el colapso del techo, sino que quedó atrapada bajos los escombros y fue rescatada junto a su esposo, que requirió dos cirugías luego del trágico evento.