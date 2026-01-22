Muere conductor tras caer un camión al río Ozama

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un camión cayó a las aguas del río Ozama y su conductor perdió la vida. La empresa Horizon Auto Logistics (HAL) informó en una nota que el accidente ocurrió durante el desarrollo de sus operaciones habituales en el Puerto de Santo Domingo. No ofreció el hombre de la víctima.

Daryelin Cabrera, gerente general de la compañía, explicó en un comunicado que el hecho ocurrió la noche del martes, mientras el camión realizaba una operación logística rutinaria en el área operativa.

Indicó que que de inmediato la empresa y la administración del puerto notificaron a las autoridades y activaron los protocolos establecidos para ese tipo de situaciones, conforme a las normas de seguridad vigentes.

Cabrera dijo que el cuerpo fue recuperado por unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y voluntarios de la Defensa Civil y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Desde el primer momento hemos estado en contacto permanente con las autoridades competentes, colaborado plenamente con las labores de búsqueda, rescate e investigación que desarrollan en una situación como esta”, explicó la ejecutiva.