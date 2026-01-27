Muerte de joven en Mirador Sur fue "un accidente" producto de un forcejeo, dice abogado del oficial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La muerte por herida de bala de una joven la noche del domingo 26 de enero en el Parque Mirador Sur, Distrito Nacional, se trató de un accidente, según el abogado del presunto responsable del hecho, un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre lo que realmente ocurrió previo al fallecimiento de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, Joaquincito Bocio Familia, representante legal del oficial, dijo que hubo un forcejeo entre ella y su defendido, el oficial Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años.

"Estamos diciendo lo que él nos ha dicho a nosotros: se trató de un accidente. Ella murió bajo arma de fuego. Entonces, es bueno que ustedes sepan que las armas se disparan fácilmente, y más cuando se trata de un forcejeo", señaló el defensor del señalado.

Aseguró que el oficial tiene los dedos golpeados, "lo que indica que trató de evitar que esa arma de fuego no se disparara, de manos de otra persona inexperta; porque podría ser experto él, pero la pistola estaba en manos de una persona inexperta".

Cuando al abogado se le preguntó si la joven había tomado el arma en el supuesto forcejeo, aseveró: "Ellos eran dos solamente. Si se trata de que no estaba en las manos de él, se presume...ya usted sabe en manos de quién estaba". Añadió que al momento de la tragedia, tanto la joven como el militar estaban compartiendo "unas dos o tres horas".

En ese orden, la defensa del teniente manifestó que "todos verán" cómo ocurrieron los hechos. En ese sentido, aseveró que su representado no tenía intenciones de quitarle la vida a la dama. Respecto a su defendido, indicó que no se siente bien.

El Ministerio Público depositará en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra encartado por la muerte de Díaz Valenzuela.

El pasado domingo, miembros de la Policía Científica recolectaron evidencias balísticas, incluyendo un casquillo y una cápsula calibre 9 milímetros, así como varios dispositivos electrónicos.

Asimismo, fue ocupada una pistola marca HS2000, calibre 9 milímetros, con su cargador y varias cápsulas, la cual fue entregada de manera voluntaria a las autoridades.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales de lugar.