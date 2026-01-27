MP califica caso Mirador Sur como homicidio voluntario; solicita prisión preventiva contra oficial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un teniente coronel del Ejército imputado por la muerte de una joven, en un hecho ocurrido el pasado domingo, 25 de enero, en el Parque Mirador Sur del Distrito Nacional.

El imputado, Samuel Elías Céspedes Valdez, está siendo procesado por la muerte de Katherine Yubelkys Aquino, con quien mantenía una relación sentimental y a quien quitó la vida con un arma de fuego durante una discusión entre ambos mientras se encontraban en el referido parque.

El órgano acusador señala que, "por la trayectoria del impacto que presenta la víctima, se puede colegir (deducir) que se trató de un homicidio voluntario".

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que la calificación jurídicamente los hechos es homicidio voluntario, en presunta violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, razón por la que solicitó la prisión preventiva para el imputado.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, al lugar acudieron agentes policiales tras recibir la alerta correspondiente, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer.

El imputado fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le leyeran sus derechos constitucionales, y fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.

El levantamiento del cadáver de la joven fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como quiso alegar el imputado.

Durante el proceso de intervención, el arma utilizada fue entregada de manera voluntaria y quedó bajo custodia de las autoridades.