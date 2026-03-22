Un muerto y un herido por tiroteo en Cinema Centro, en el malecón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un muerto y un herido de gravedad fue el resultado de un tiroteo al mediodía de este domingo en la plaza Cinema Centro, en la avenida George Washington, próximo a Güibia del malecón.

El fallecido respondía a nombre de Santo Pimentel Lebrón, un vigilante que laboraba en el lugar por parte de una empresa privada subcontratada. En tanto, el herido es Dary Daniel Andújar Pérez, de 21 años, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

Según el vocero de la Policía, Diego Pesqueria, "el vigilante mantuvo en una situación a varios empleados portando un revólver. Ciudadanos que estaban jugando, al parecer, entraron a utilizar algunas de las facilidades sanitarias, se percataron de la situación y alertaron a agentes que estaban prestando servicios aquí".

Posteriormente, dijo Pesqueira, ocurrió una situación que está bajo investigación. Sin embargo, indicó el vocero, el vigilante, supuestamente, tenía sujetado a uno de los empleados en tono de ameneza, portando el arma de fuego.

Varias unidades de la Policía Nacional y ambulancias del Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1 están en el lugar.

Más detalles en breve...