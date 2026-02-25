Mujer acusada cobro de pensión oficial murió con acta falsa

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Dilennys Mercedes Rossó, la mujer que, acusada de haciéndose pasar por viuda de un oficial de la Policía fallecido en el 2019, cobraba una pensión mensual de RD$13,814.55 del plan de retiro de esa institución, fue enviada ayer por tres meses la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, como medida de coerción preventiva.

De acuerdo con la solicitud hecha por el Ministerio Público, la mujer que se hacía pasar como “viuda” de un primer teniente de la Policía, fallecido el 13 de febrero del 2019 y fue denunciada por los familires del occiso.

Según la investigación, la imputada se hizo expedir un acta de defunción falsa y comenzó a cobrar la pensión desde el 25 de abril del 2020, según certificación de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda)

Indica que el 17 de junio del 2025, la Dirección del Registro Civil certificó que en el sistema no existía ningún registro de matrimonio correspondiente al fallecido, pero sí “existe un matrimonio celebrado el 10 de abril del 2025 entre Dilenny Mercedes Rossó y otro señor” no identificado.

La imposición de la medida de coerción fue dictada por la jueza Karen Casado Minyeti, de Santo Domingo Este.