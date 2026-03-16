Múltiples evidencias muestran cómo asesinaron español

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La Policía Nacional informó que el homicidio del ciudadano español Antonio Jiménez López, ocurrido el año pasado, fue coordinado por la esposa del hoy occiso junto a otras cinco personas, quienes fueron apresados y puestos a la disposición del Ministerio Público.

El extranjero de 78 años de edad fue encontrado sin vida dentro de un vehículo marca Bestune, modelo T55 Enjoy, color negro, año 2024, presentando herida de bala en la cabeza, hecho ocurrido, el 20 de septiembre de 2025, en la comunidad Palo de Damajagua, distrito municipal de Maizal, municipio de Esperanza, provincia Valverde.

Por el caso Patria Eridania Gómez Jiménez; Leonardo Cruz (a) Leo; Ángel Simeón Ramírez Tavares; Lorenzo Osoria López (a) Chato; Julio César López Michel y Jesús Ramiro Fernández (a) Ramirito están siendo acusados de asociación de malhechores y homicidio, así como de porte ilegal de armas de fuego.

Según las investigaciones, el homicidio habría sido coordinado por Patria junto a Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz (a) Leo; Ángel es compadre de la autora intelectual, mientras que Leonardo es amigo de ésta. Los tres habrían financiado y organizado el plan.

Los investigadores establecieron que Leonardo Cruz contactó a Lorenzo Osoria López, a quien le entregó RD$200,000 como adelanto del pago acordado para ejecutar el crimen, comprometiéndose a completar otros RD$200,000 una vez realizado el encargo. Posteriormente, Osoria López contactó a Julio César López, quien habría aceptado participar en el crimen. Las autoridades establecieron que Julio César López habría sido quien disparó contra la víctima. El arma homicida fue encontrada en casa de Jesús Ramiro Fernández.