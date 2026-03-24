Multitud despide a profesora y su hija que fallecieron en accidente en Sánchez Ramírez

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

La Cueva, Cevicos, Sánchez Ramírez. Expresiones de tristeza, pesar, sollozos y dolor imperaron entre los lugareños del poblado de La Cueva de Cevicos, tras despedir en el camposanto de esta localidad a la profesora Ana Méndez Cabrera y a su hija Anyeli Raquel Abreu, quienes perdieron la vida la noche del pasado domingo en un trágico accidente.

Familiares, estudiantes, profesores, lugareños y vecinos lamentaron la partida a destiempo de la educadora, quien logró ganarse en las aulas escolares el cariño y el aprecio de la comunidad.

Previo al sepelio de las dos nuevas víctimas de la oleada de accidentes que enlutece a varias poblaciones del país, fue oficiada una misa de cuerpo presente en el local que alberga la iglesia católica de La Cueva.

Allí, los lamentos y lágrimas, acompañados del dolor tras perder a seres queridos, estuvieron presentes.

También fueron notorios varios testimonios que describieron la vida, la grandiosa labor, así como el legado de servicio educativo que deja la profesora fallecida junto a su hija en el lamentable accidente en la carretera Cotuí–Cevicos la noche del domingo.

Los informes policiales dan cuenta de que la tragedia se produjo cuando el conductor, solo identificado como José Luis, perdió el control del vehículo, impactando a alta velocidad la yipeta Ford Explorer en la que la profesional y su hija perdieron la vida.