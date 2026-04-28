Neuróloga alerta daño pantallas cerebro niños

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El uso de pantalla es altamente perjudicial para el desarrollo cerebral de los menores de edad, por lo que la neuróloga pediatra Evelyn Lora recomienda a los padres no exponer a sus hijos y al Estado que regule su uso con políticas publicas.

La profesional de la salud dice que está demostrado que ofrecer pantallas a los niños le retrasa el habla y afecta el área del desarrollo en el cerebro del infante.

“Ahora los niños a los dos años casi no hablan, ya a edad edad debe decir casi 200 palabras con significado, esa es la normalidad, no la excepción”, afirma.

Los especialistas están preocupados por el uso de pantalla, por debajo de dos años no se deben dar celulares o tables y por encima de cinco años, solo media hora y se controlan los colores y el tiempo. Se puede poner la canción y cantarla para que ellos aprendan, pero los colores son intensos y va a una gran velocidad”, asegura la especialista. “La pantalla es más dañina que beneficiosa, en países desarrollado ya se está legislando que se las permitan a partir de los 15 años de edad”, afirma preocupada.

Rapidez en pantalla

La profesional asegura que la pantalla da un efecto muy rápido, los niños no esperan porque la liberación de dopamina es mucho, por lo que el cerebro se desarrolla de forma inadecuada, ven el mundo en dos dimensiones, cuando en realidad es mutidimensional. Los ciclos del desarrollo, es por rango de edades, el menor balbucea desde los seis meses, los padres estimulan y desde los ocho meses comienzan los monosílabos, explica.

Lo que deben hacer

Desde los tres meses, los niños deben mirar a los ojos, si después de ahí comienzan a fijar la mirada y lo dejan de hacer, es necesario buscar ayuda

Desarrollo del cerebro

El abuso de tecnología va haciendo que se pierda la interacción social, ya no se hacen juegos de mesa en las casas, no se conversa y los celulares están en las mesas de comer. “Vamos a tener personas que son como autómata, su cerebro se desarrolla a nivel del lóbulo frontal, se le hará difícil interactuar, hablar, planificar, explica”, asegura.

La neuróloga pediatra asegura que las imágenes del cerebro, en la parte emocional, las imágenes se ven diferentes, se puede visualizar una sobredimensión en el tamaño. Se sobreestímala un área cerebral, en desmedro de otra de alta importancia.

Vivir Autismo en la era digital Hospital General de la Plaza de la Salud

Más frecuentes

Los diagnósticos más frecuentes en los infantes son cefaleas, epilepsias, trastornos del neurodesarrollo, hiperactividad y desde hace dos años, un incremento en los trastornos del neurodesarrollo. Se refiere a pequeños que hablan tarde y el Trastorno del Espectro Autista. Antes había uno de cada 200 niños estaba dentro del espectro, ahora es uno de cada 32 menores, lo que significa que las estadísticas se han elevado. No existe una causa determinada para el Trastorno del Espectro Autista, se sabe, sin embargo, de la sobrevivencia de niños prematuros, por el avance de la medicina, asegura Lora.

La vacuna

No hay ninguna evidencia científica de que las vacunas se relaciones con trastornos cerebrales, contrario a la especie que se esparce en grupos en diferentes países. .