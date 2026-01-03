Ney Arias reporta menos emergencias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Traumatológico Ney Arias Lora informó ayer que durante el feriado de Año Nuevo se registró una disminución de un 20 % en la atención de emergencias, en comparación con el mismo período del año anterior.

Julio Landrón, director del centro, explicó que el descenso también se reflejó en la cantidad de ingresos hospitalarios, los cuales se redujeron casi en un 50 % respecto a 2024.

El galeno precisó que mientras en el feriado de fin de año pasado ocurrieron 150 atenciones de emergencia, ahora la cifra fue mucho menor, igual que los internamientos.

Landrón detalló en una nota, que en el asueto de 2024 contabilizaron 60 ingresos, mientras que en el reciente feriado apenas hubo 33.

El funcionario atribuyó estos resultados, en parte, al comportamiento más prudente de la ciudadanía y a los operativos preventivos desplegados por las autoridades durante las festividades.

También destacó destacó la coordinación entre los organismos de emergencia y el personal médico, lo que permitió ofrecer una respuesta oportuna a los casos atendidos.

Suministro medicamentos

Según el director del Ney Arias Lora, para el próximo feriado por el Día de los Santos Reyes, el hospital ha reforzado todas sus áreas operativas y mantiene abastecidos los departamentos de atención y suministro de medicamentos.

El doctor Landrón llamó a la prudencia y la moderación y exhortó a la población a respetar las leyes de tránsito para evitar hechos lamentables.