Niño muere en cubeta en La Vega: Cómo pasó

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un hecho lamentable conmocionó a la comunidad de La Vega, donde un niño de apenas dos años, identificado como Sander Yunior Mejía falleció ahogado en una cubeta de agua mientras jugaba en su hogar.

Su padre, Alex Mejía, narró que al momento del accidente se encontraba trabajando en una factoría y recibió la noticia con gran dolor:

“Yo no estaba ahí, estaba trabajando. Cuando me llamaron no me pudieron decir cómo fue que pasó”.

Según explicó, el niño estaba en la casa acompañado de otro menor, mientras su madre había salido al colmado. Al regresar, lo encontró dentro de la cubeta, aparentemente tras haberse caído accidentalmente.

Visiblemente afectado, Mejía expresó: “Sí, estoy enfermo con esta situación. Era un niño alegre”. Además, hizo un llamado a los padres y cuidadores: “Hay que cuidar a los niños”, subrayando la importancia de la supervisión constante para prevenir tragedias similares.