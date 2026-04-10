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Su madre habría ido al colmado

Niño muere en cubeta en La Vega: Cómo pasó

Alex Mejía, padre del niño, relató entre lágrimas cómo su hijo perdió la vida mientras jugaba en casa, y exhortó a los padres a extremar la vigilancia para evitar accidentes domésticos

Niño de 2 años muere ahogado tras caer en un cubo con agua en La Vegaí

Niño de 2 años muere ahogado tras caer en un cubo con agua en La Vegaí

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Un hecho lamentable conmocionó a la comunidad de La Vega, donde un niño de apenas dos años, identificado como Sander Yunior Mejía falleció ahogado en una cubeta de agua mientras jugaba en su hogar.

Su padre, Alex Mejía, narró que al momento del accidente se encontraba trabajando en una factoría y recibió la noticia con gran dolor: 

“Yo no estaba ahí, estaba trabajando. Cuando me llamaron no me pudieron decir cómo fue que pasó”.

Según explicó, el niño estaba en la casa acompañado de otro menor, mientras su madre había salido al colmado. Al regresar, lo encontró dentro de la cubeta, aparentemente tras haberse caído accidentalmente.

Visiblemente afectado, Mejía expresó: “Sí, estoy enfermo con esta situación. Era un niño alegre”. Además, hizo un llamado a los padres y cuidadores: “Hay que cuidar a los niños”, subrayando la importancia de la supervisión constante para prevenir tragedias similares.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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