Noelvi Cabrera: así describen al estudiante que murió en politécnico de Santiago

Como una persona alegre, solidaria y siempre dispuesta a ayudar: así fue descrito por familiares y amigos el adolescente Noelvi Jeremías Cabrera, quien falleció por una herida de arma blanca, supuestamente a manos de un compañero del Politécnico Simón Antonio Lucía Castillo, en Parada Siete, Santiago Oeste.

“Era policía voluntario, deportista y cristiano. Pasó su niñez en el evangelio”, manifestó Nikauri Cabrera, tía del menor, con la voz quebrantada.

Por su parte, una de las amigas de Noelvi dijo que su fallecimiento deja un gran vacío que será difícil de llenar entre quienes compartieron aulas y momentos con él.

“En cada espacio donde compartimos, él dejó una huella... Hoy sentimos su ausencia, pero también agradecemos haber conocido con él esta vida”, se le escuchó decir a la joven mientras de sus ojos brotaban lágrimas de dolor.

Entretanto, el director de Educación en Santiago, Pedro Pablo Marte, explicó que el hecho habría iniciado por un conflicto previo entre ambos estudiantes.

“Los niños estuvieron jugando el día anterior en la cancha; parece que hubo un forcejeo y un golpe. Ustedes saben que a estos niños se les sube la adrenalina, y uno fue detrás del otro después que salieron, buscando ya cómo resolver temas personales, y ahí se produce el incidente”, señaló.

Sobre la entrada del arma blanca al plantel educativo, el funcionario aclaró que la institución no realiza inspecciones diarias a los estudiantes.

El adolescente fue sepultado este domingo en medio de reclamos de justicia por parte de sus allegados.