Notarios brindarán asistencia legal en nuevos recintos carcelarios

El Colegio Dominicano de Notarios y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) avanzaron en la modernización del sistema penitenciario al acordar la puesta en marcha de un programa de asistencia y certificación notarial en los centros de corrección del país.

El esquema de colaboración tomó forma durante un encuentro encabezado por el presidente del Colegio de Notarios, Jhon Richard Paniagua Feliz, y el director de la DGSPC, Roberto Santana, junto a sus equipos técnicos.

La jornada incluyó un recorrido por el recién inaugurado Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, donde se inició la elaboración del protocolo que normará la participación notarial. La visita se produjo en medio del “histórico traslado” de los primeros 300 internos provenientes de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Santana resaltó que este proceso marca un viraje decisivo hacia un sistema más digno. Recordó que la primera etapa del CCR Las Parras habilitará 2,400 plazas distribuidas en dos cuadrantes, y que la integración de otro grupo de 300 privados de libertad se hará de manera gradual.

“Con esta acción avanzamos hacia el cierre definitivo de un recinto que, durante décadas, simbolizó una vergüenza para el país”, afirmó al subrayar que La Victoria, diseñada para 1,700 internos, llegó a albergar más de 9,300.

La DGSPC informó que la selección de los trasladados se basó en una evaluación multidisciplinaria que ponderó su estatus legal y su historial conductual, así como habilidades y aptitudes.

El convenio busca fortalecer los servicios legales dentro de los recintos y garantizar el respeto de los derechos humanos de la población penitenciaria. El Colegio de Notarios también asumirá la certificación de procesos vinculados a la transparencia institucional dentro del plan nacional que contempla la construcción de 26 nuevos centros.

Santana explicó que la labor notarial será clave para documentar el estado real de cada instalación y establecer una “línea base” que impida atribuir mejoras cosméticas a un proceso concebido para una transformación profunda.

Paniagua Feliz valoró la apertura para integrar al notariado en iniciativas que aporten credibilidad y control jurídico, y reiteró el compromiso del gremio con la transparencia estatal y la seguridad jurídica en el ámbito penitenciario.

El director de la DGSPC adelantó que se convocará a otras entidades profesionales para reforzar los mecanismos de verificación y asegurar la ejecución rigurosa de cada etapa del proyecto.