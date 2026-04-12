Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La nueva cédula de identidad permitirá a los dominicanos indicar si desean ser donantes de órganos, una opción voluntaria que podrá incluirse directamente al momento de renovar o solicitar el documento.

Pero, ¿cómo funciona el proceso y qué pasa si una persona cambia de opinión?

En una entrevista con el periódico HOY, el Dr. Francisco Alcalá, docente y encargado de la División de Orientación y Difusión Masiva del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort), explicó que todo inicia con un consentimiento informado que el ciudadano debe completar.

La persona deberá leer el documento, colocar sus datos y decidir si desea ser donante. En el formulario puede elegir si autoriza la donación de todos los órganos y tejidos viables, solo órganos o únicamente tejidos. Luego debe firmarlo.

“Cuando vayan a la Junta Central Electoral, ellos tendrán este consentimiento donde la persona podrá expresar que quiere ser donante. Si no quiere, no lo llena. Automáticamente le ponen el ícono de donante”, indicó.

Consentimiento para ser donante de órganosMerilenny Mueses

El consentimiento podrá obtenerse de dos maneras: en línea, a través del Incort, donde se completa y se recibe respuesta por correo electrónico, o de forma presencial en los centros de cedulación.

Además, quienes ya posean un carnet de donante pueden presentarlo ante la Junta Central Electoral (JCE) para que esta condición sea incluida en la cédula.

Nueva cédula: cómo registrar (o quitar) la opción de donante de órganos

¿Se puede cambiar la decisión?

Alcalá aclaró que la decisión no es definitiva y puede modificarse en cualquier momento.

“Eso se puede cambiar en cualquier momento”, afirmó.

Experto

Para hacerlo, la persona debe acudir nuevamente a la JCE y llenar el mismo formulario, pero esta vez seleccionando la opción de que no desea ser donante. Tras completar el proceso, se le emitirá una nueva cédula con la actualización.

El funcionario recordó que ser donante es un acto voluntario y altruista, no obligatorio.