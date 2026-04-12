JCE inicia renovación de cédula con más de 190 centros: así puedes obtenerla

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San Francisco de Macorís, Duarte. - La Junta Central Electoral (JCE) dejó abierto este domingo 12 de abril el proceso de renovación de la cédula de identidad y cédula de identidad y electoral a nivel nacional, acto que coincide con su 103 aniversario de fundada.

El acto inaugural de esta segunda etapa de ejecución plena se llevó a cabo en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís y fue encabezado por el Pleno, integrado por Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Rafael Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general, Sonne Beltré Ramírez.

Asimismo, asistieron los miembros suplentes Cristian Perdomo, María Estela de León Veloz, Anibelca Rosario Rosario y Tony Tejada; Michel Frías del Orbe, secretario de la Junta Electoral de SFM; y otros directivos de la institución.

El discurso central estuvo a cargo del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, quien manifestó que, precisamente en el marco del 103 aniversario, dan inicio al proyecto más importante en la historia de la identidad dominicana: la renovación de las cédulas.

“Hoy 12 de abril, en el 103 aniversario de la JCE, precisamente en la provincia Duarte, en su emblemático municipio cabecera, damos formal inicio al despliegue general de la nueva cédula. Son más de 190 centros a nivel nacional”, dijo Jáquez Liranzo, al resaltar que miles de servidores de la JCE están apostados en toda la geografía nacional dando este servicio patrio.

Reiteró que la misión es otorgar a más de 9 millones de dominicanos y dominicanas la nueva cédula, el cual definió como un proyecto de Estado, no es un simple trámite burocrático ni un simple cambio de plástico.

“Y es un proyecto de Estado, primero, porque la importancia del documento es transcendental, sin cédula no se pueden realizar las actuaciones del día a día: legales, civiles, políticas, electorales, comerciales, laborales, académicas, gubernamentales, privadas, … en fin, la cédula no es solo un documento que nos permite la identificación, sino las actuaciones, derechos y deberes de la vida ciudadana”, dijo.

Agregó que “si nos damos cuenta, esto es transversal: un acta de nacimiento es una cédula y una cédula se convierte en un voto… y eso es la democracia. Ese es un derecho fundamental del soberano que es el pueblo y que esta JCE garantiza”.

Depuración del registro civil y el padrón

Jáquez Liranzo, quien detalló tres aspectos que definen la cédula como un proyecto de Estado, manifestó que en segundo lugar, este documento de identidad es un compromiso de nación porque implica la depuración más segura, exhaustiva y transparente del registro civil y al padrón electoral.

“No es un cambio de cédula por otra cédula sin controles, sin rigurosidad, sin comprobación y verificación. Previo a entregar la nueva cédula los eventos deben ser validados, cruzados con nuestros sistemas, escudriñados con la validez del acta de nacimiento, de manera minuciosa con el acta, comprobando los dos libros donde están asentados los datos del ciudadano/a, y solo luego de la certeza de que la persona a quien se le cambia la cédula cumple con los requisitos constitucionales y legales, solo así se procede a entregarle su nuevo documento de identidad”, remarcó.

Reiteró que este cambio de cédula conlleva en sí la más efectiva depuración del registro civil y del padrón electoral, al recalcar que en tercer lugar, este es un proyecto de Estado, porque es el paso firme a un documento acorde a los avances tecnológicos de los más altos estándares internacionales de seguridad.

Turnos serán limitados por centro

El presidente de la JCE informó que cada centro de cedulación tiene una cantidad de personas limitadas a atender por día, al indicar que hay un número de aforo determinado.

Señaló que una vez agotados los turnos, el ciudadano o ciudadana que no ha tenido la oportunidad de ser atendido podrá ir a otro centro donde queden turnos, y que esto podrá ser consultado en la página web: “Esto nos permite más eficiencia en el servicio, ya que son más de 9 millones de dominicanos y dominicanas que acudirán a renovar su documento de identidad”.

Finalmente, en nombre del Pleno convocó a la ciudadanía que ha nacido en el mes de abril a que acuda en los horarios establecidos y en las modalidades de cada centro a renovar el documento de identidad.

La JCE deja abierto el proceso de cedulación a nivel nacional en su 103 aniversario

“Este Pleno les invita a que acudan a este proceso como una festividad porque esto realmente es una fiesta, la fiesta de la identidad dominicana. Acudamos, según el mes de cumpleaños, y vivamos el proceso con la importancia que reviste la identidad, pero con la alegría que caracteriza al dominicano y dominicana”, convocó Jáquez Liranzo, quien llamó a no estresarse y a vivir esta transformación histórica de la identidad: “Vivamos el proceso y saquemos nuestra cédula con más de 100 elementos de seguridad y exhibamos con orgullo nuestra foto en el pecho de Duarte”.

Más de 190 centros a nivel nacional

Para el proceso de renovación de la nueva cédula, la JCE ha dispuesto más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para garantizar un proceso ordenado y eficiente.

Entre las modalidades de centros están: los de servicio estándar (153), de alto servicio (30) y servicio continuo o 24 horas (10), establecidos de esta manera para que el proceso sea fluido y la ciudadanía acuda de manera organizada a obtener la nueva cédula.

Ciudadana renovó la primera cédula en SFM

Tras finalizar el discurso a cargo del presidente de la JCE, la ciudadana Samira Asilis, del municipio de SFM, fue la primera cedulada del municipio.

Cómo y dónde pautar una cita para la nueva cédula

La JCE informó que entre los centros de cedulación que requieren cita están los de servicio continuo (10) y algunos centros de expedición de actas y cédulas (5).

Los Centros de Expedición de Actas y Cédulas que trabajarán con cita previa, en horario de lunes a viernes 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos y días feriados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., son los siguientes: Galería 360, Ciudad Juan Bosch, Sambil, Bella Vista Mall y Plaza Central.

En tanto que los centros de servicio continuo (24 horas) laborarán todos los días las 24 horas, incluidos los domingos y días feriados. El horario de 08:00 a 11:00 p. m. será para los ciudadanos/as que acudan a sacar su cédula por mes de cumpleaños y, en el caso de los que estén fuera de ese mes, estos podrán realizar cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Para agendar tu cita puedes acceder a la página www.citas.jce.gob.do y para mayor información oficial puedes obtener las mismas a través de la web www.nuevacedula.jce.gob.do y también ir a la página y plataforma digital oficial de la institución.

A partir de esta fecha, en esta segunda etapa de ejecución plena, la ciudadanía podrá realizar la captura de sus datos biométricos y personales con entrega inmediata del nuevo documento de identidad, proceso que se llevará a cabo por mes de cumpleaños, iniciando con los nacidos en abril.