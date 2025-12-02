Embajadora de EE.UU. manda a RD a “hacer su diligencia” si quiere lograr hacer acuerdo recíproco

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La nueva embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos instó a la República Dominicana a sostener más reuniones y acercamientos con la Casa Blanca y todo su equipo si quiere lograr alcanzar un acuerdo comercial recíproco entre los Estados Unidos y la República Dominicana como lo han alcanzado El Salvador y Argentina.

Durante el almuerzo de la Amchamdr al responder preguntas en este sentido, Campos dijo la expresión en inglés “make the case”, que se traduce al español cómo presentar argumentos a favor de algo.

Afirmó qué el presidente Donald Trump es muy practico “y lo que hicieron los gobiernos de Argentina y de El Salvador es que fueron con estas ideas muy prácticas al presidente. Entonces, sé que ya están teniendo estas conversaciones, pero deberían tener más de esas conversaciones con la Casa Blanca y con los equipos ahí, un poco para make the case con ellos directamente”, expresó.

Agregó que desde la embajada en RD se está trabajando para que el Gobierno de Estados Unidos sepa la importancia de la relación entre los dos países, solo en materia económica sino en materia de seguridad. “No tengo breaking news (noticias de última hora) pero sepan que estoy en eso”, apuntó.

La pregunta de la presidenta de la Cámara Americana de Comercio en RD, Francesca Rainieri versó en el sentido de que el pasado 13 de noviembre, la Casa Blanca emitió declaraciones conjuntas sobre marcos para acuerdos comerciales recíprocos con El Salvador y Argentina.

Rainieri resaltó importancia de lograr un acuerdo similar que dado que los dispositivos médicos son la principal exportación dominicana hacia Estados Unidos y que se busca también incentivar los semiconductores, otro sector estratégico para el pais. Citó además que desde EEUU de puede considerar positivamente el efecto que un acuerdo recíproco tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo adoptar medidas comerciales bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.