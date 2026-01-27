Obispo Durán llama pueblo a enfrentar la corrupción

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Apropósito del 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Amable Durán, llamó al pueblo dominicano a no permanecer indiferente ante los actos de corrupción registrados recientemente en el país.

El religioso exhortó a encarnar el espíritu y el pensamiento duartiano para fortalecer la nación.

Las declaraciones de Durán fueron ofrecidas durante la homilia de la misa celebrada en la Catedral Primada de América, como parte de los actos cívicos y culturales organizados por el Instituto Duartiano.

Durante la homilía, el prelado destacó que, aunque el país y la soberanía son motivo de orgullo, aún persisten numerosos desafíos que requieren de cambios profundos para preservar lo que hasta hoy se tiene como nación.

Asimismo, resaltó el “valor supremo” de la libertad y la independencia nacional, como dos de las enseñanzas fundamentales del patricio, las cuales deben ser colocadas por encima de cualquier interés personal o sectorial.

“Duarte inculcó en sus seguidores la convicción de que la soberanía del pueblo dominicano debía ser puesta por encima de cualquier interés personal y de cualquier interés ajeno”, dijo.

Refirió de manera crítica al reciente entramado de corrupción descubierto en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el cual dijo que no solo representa corrupción administrativa, sino, también un atentado contra la vida y la salud del pueblo.

“Nosotros, como dominicanos, deberíamos denunciar esto por todos los medios posibles, asociarnos como pueblo y tomar conciencia, porque así no podemos seguir”, expresó, mientras alentó a los asistentes de la misa a renovar su compromiso con el bien común y la justicia.

Luego de la celebración, los miembros del Instituto Duartiano acudieron hasta el Altar de la Patria, lugar donde reposan los restos de Duarte, para honrar su legado con el depósito una ofrenda floral.