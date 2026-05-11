Obispo insta control al ruido ambiental

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El obispo Jesús Castro Marte, de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, exhortó a las autoridades, especialmente a las del Ministerio de Medio Ambiente y a las de los ayuntamientos, a actuar contra la contaminación sonora, la cual provoca un creciente malestar colectivo que afecta constantemente a las ciudades.

Afirmó que la contaminación sónica es, sin duda, uno de los problemas más presentes en las urbes medianas y grandes.

“Es momento de que asumamos con responsabilidad el enfrentar la realidad del ruido, afrontando los desafíos del futuro con compromiso, respeto y consideración hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno”, dijo el también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Consideró que este estilo de vida, por el ruido, en la sociedad, se ha convertido en algo normal. Felicitó al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, por la propuesta que presentó en su medio de comunicación para encarar el problema del ruido. En la homilía de este domingo, 10 de mayo del 2026, monseñor Marte Castro solicitó que se ayude a las diferentes instituciones, como Medio Ambiente y a las alcaldías en la labor para que las comunidades sean espacios en los que todos desarrollemos actividades con libertad y sosiego, sin vulnerar el derecho de los ciudadanos.