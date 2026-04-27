Verón-Punta Cana
Obispo llama a evitar estafas inmobiliarias
El teólogo, que se caracteriza por dar a conocer los males que afectan a su provincia, expresó que la seguridad jurídica para las inversiones de capitales sanos debe prevalecer ante todo y por encima de todo, porque nos mantiene en altos estándares como marca país.
Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, denunció el peligro de las estafas inmobiliarias en su zona pastoral y especificando que es altamente preocupante el desarrollo urbanístico de Verón-Punta Cana, sin la debida planificación que establece la Ley 0368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Monseñor Castro llamó -de manera ferviente- a proteger la inversión extranjera, alertando que presentan, a menudo, casos de falsos desarrollistas en el orden inmobiliario, que se dedican a la insana tarea de estafar a personas de buena fe que destinan sus ahorros, o se auxilian en préstamos bancarios para adquirir una vivienda.
“No me opongo, jamás, al desarrollo, pero las autoridades competentes deben exigir a los desarrolladores inmobiliarios que, al desarrollar proyectos urbanísticos, deban cumplir, estrictamente, con lo estipulado en todas las leyes que traten los asentamientos, tanto en lo local, como en lo nacional y regional”, criticó el también secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).
El teólogo, que se caracteriza por dar a conocer los males que afectan a su provincia, expresó que la seguridad jurídica para las inversiones de capitales sanos debe prevalecer ante todo y por encima de todo, porque nos mantiene en altos estándares como marca país.