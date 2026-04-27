Obispo llama a evitar estafas inmobiliarias

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, denunció el peligro de las estafas inmobiliarias en su zona pastoral y especificando que es altamente preocupante el desarrollo urbanístico de Verón-Punta Cana, sin la debida planificación que establece la Ley 0368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

Monseñor Castro llamó -de manera ferviente- a proteger la inversión extranjera, alertando que presentan, a menudo, casos de falsos desarrollistas en el orden inmobiliario, que se dedican a la insana tarea de estafar a personas de buena fe que destinan sus ahorros, o se auxilian en préstamos bancarios para adquirir una vivienda.

“No me opongo, jamás, al desarrollo, pero las autoridades competentes deben exigir a los desarrolladores inmobiliarios que, al desarrollar proyectos urbanísticos, deban cumplir, estrictamente, con lo estipulado en todas las leyes que traten los asentamientos, tanto en lo local, como en lo nacional y regional”, criticó el también secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

El teólogo, que se caracteriza por dar a conocer los males que afectan a su provincia, expresó que la seguridad jurídica para las inversiones de capitales sanos debe prevalecer ante todo y por encima de todo, porque nos mantiene en altos estándares como marca país.