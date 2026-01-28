Ocurrirán lluvias en algunas zonas

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que hoy ocurrirán chubascos aislados en las provincias Monte Plata, Monseñor Nouel y La Vega; también en ciudades del sureste y la cordillera Central. En el resto del país estará soleado, por la incidencia de un sistema de alta presión .

Prevé que las temperaturas serán calurosas en el día y frescas en la madrugada y la noche, oscilando la máxima entre 30°C y 32 grados Celsius.

Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo pronostica “cielo estrellado” y escasa lluvia.

Mañana en la tarde habrá lluvias débiles en las provincias Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago, La Vega y La Altagracia, entre otras.