Oficial imputado muerte va a nueva cárcel Las Parras

Diego Geraldo Mesa Arismendy, el mayor del Ejército que habría dado muerte de un balazo a Perla Jokasta Santos Pachecho, fue enviado ayer a la cárcel de Las Parras, por tres meses, hasta tanto el Ministerio Público concluya la investigación del caso y presente acusación formal en su contra.

La muerte de la joven de 19 años de edad, se produjo el 26 de diciembre pasado, en el sector Los Guandules, mientras ella y otra menor iban como pasajeras en un motor.

El oficial, quien según la madre de la víctima estaba interesado sentimentalmente en su hija, había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en un negocio antes del lamentable suceso.

Así lo habría atestiguado ante el Ministerio Público la señora Yoselín López Rodríguez, con quien el victimario compartía en “el negocio de Cholo”, ubicado en la calle La María, del sector La Ciénaga, antes de cometer el hecho.

La oficina de atención permanente del Distrito Nacional le impuso los tres meses de prisión preventiva, acogiendo la solicitud del órgano acusador, representado por Kelvin Colón, director técnico de la Fiscalía.

A Mesa Arismendy se le imputa disparar con su armada de reglamento a la hoy víctima, quien cayó mortalmente herida del motor que conducía el joven de 17 años, Merlin Rodríguez Jiménez.