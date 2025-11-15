Operación Discovery 3.0: Detalles sobre la prisión de los imputados en fraudes a ciudadanos estadounidenses

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Seguirán en prisión imputados de red de estafa desmantelada con Operación Discovery 3.0

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, confirmó la prisión preventiva impuesta contra dos integrantes de la estructura criminal que cometió un fraude informático en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y que fue desmantelada el pasado mes de agosto tras la puesta en marcha de la Operación Discovery 3.0.

El tribunal rechazó variar la prisión preventiva a Yliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes habían solicitado la revisión de la medida de coerción a través de sus respectivas defensas técnicas, con el objetivo de que fuera modificada o variada.

Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Elvin Ventura, de la Fiscalía de Santiago, solicitaron al juez Cirilo Salomón rechazar la solicitud de los imputados y mantener la prisión preventiva por no haber variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la misma.

Ambos procesados fueron arrestados con orden judicial el pasado mes de agosto en el transcurso de la operación, tras establecerse que fungían como testaferros de Oscar Manuel Castaños García, quien también fue arrestado y enviado a los Estados Unidos tras aceptar voluntariamente su extradición a esa nación.

Posteriormente, los imputados fueron sometidos a la justicia, imponiéndole la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, tres meses de prisión preventiva que cumplen Cruz García y Vásquez Santana desde el pasado mes de septiembre en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, en la provincia Santiago. Además, el caso fue declarado de tramitación compleja.

La imputada Cruz García administraba la financiera Invermeg, propiedad de su pareja Oscar Manuel Castaños García, junto a su cuñada Gipsy Pamela Castaños Colón, también arrestada por su vinculación al caso.

En tanto que Vásquez Santana fungía como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., también de Castaños García. La empresa otorgó préstamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro. El grupo involucrado en la estafa le pedía dinero o datos personales bajo engaño a los adultos mayores, utilizando centros de llamadas.

Por su vinculación al caso, el pasado mes de septiembre, además, les fueron impuestas distintas medidas de coerción a otros siete imputados, entre ellos, Bernardo Taveras Vélez, uno de los cabecillas de la red, quien también cumple prisión en el CCR de Rafey Hombres.

Otro de los cabecillas, Jesús Manuel Castaños Colón, sobre quien el tribunal destacó su activa e importante vinculación con los hechos señalados por el Ministerio Público, cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento a salir del país, tomando en cuenta razones de salud.

Contra los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su cooperación en el proceso y ordenó el arresto domiciliario, como lo solicitó el Ministerio Público.

El tribunal también acogió la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien le fue impuesta una garantía económica de $500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.

Varios procesados al igual que Castaños García aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentan cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.