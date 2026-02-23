Opret afirma está listo para ser inaugurado mañana martes

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Luego de las últimas pruebas del fin de semana, la línea 2 C del Metro de Santo Domingo, compuesta por siete estaciones desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de Los Alcarrizos, está lista para ser inaugurada por el presidente Luis Abinader mañana martes a las 3:00 de la tarde.

Así lo aseguraron el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa; y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención, tras un recorrido desde la Estación María Montez en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta el municipio de los Alcarrizos. Ambos constataron cómo se lleva a cabo la simulación del servicio, que será gratuito a los usuarios hasta la Semana Santa.

Isa explicó que este fin de semana se realizaron las últimas inspecciones y que todo va conforme lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25.

De su lado, Ascención aseguró que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona, además de resaltar la calidad profesional y la entrega del equipo que ha estado al frente.

“Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país”, resalto Ascención.

El director de operaciones, Ariel Rodríguez, insta a los usuarios a seguir las instrucciones del personal del tren para que tengan una experiencia de viaje satisfactoria.