En esta fecha se inaugurará la línea 2C del Metro de Santo Domingo (operará gratis en Semana Santa)

Santo Domingo- El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) Jhael Isa y el coordinador del Gabinete del Transporte, Deligne Ascención aseguraron hoy que en la línea 2 C del Metro de Santo Domingo, todo está listo para ser inaugurada por el presidente Luis Abinader el próximo martes 24 a las 3:00 de la tarde.

Tras un recorrido desde la Estación María Montez en el km 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, hasta el municipio de los Alcarrizos, ambos directivos también pudieron contactar como se lleva a cabo la simulación del servicio en la línea 2 del metro, la cual estará operando de manera gratuita a los usuarios hasta la Semana Santa.

El ingeniero, Isa, director de la OPRET explicó que este fin de semana se realizaban las últimas inspecciones y que todo va conforme lo programado para su inauguración y puesta en servicio a los usuarios a partir de este miércoles 25 de febrero.

De su lado, el coordinador del Gabinete, el ingeniero Deligne Ascención aseguró que esta nueva línea del Metro de Santo Domingo representará un gran alivio para miles de dominicanos que habían estado transportándose de manera precaria en esa zona, además de resaltar la calidad profesional y la entrega del equipo que ha estado al frente.

“Luego de 17 años de operación de este tipo de transporte, en la República Dominicana se han ido preparando profesionales dominicanos con altos estándares de calidad que están a la par de cualquier país”, resalto Ascención.

El director de operaciones, Ariel Rodríguez, dijo que estos serán trenes similares a los de la línea uno, con igual tecnología de punta para ofrecer un servicio al usuario en condiciones óptimas: seguridad, rapidez, calidad, eficiencia y confort. A la vez que hace llamado a los usuarios a seguir las instrucciones del personal del tren para que tengan una experiencia de viaje satisfactoria.

En una primera etapa, la línea 2C del Metro de Santo Domingo beneficiara a más de un millón de personas de los distintos sectores de Santo Domingo Oeste, conectando el kilómetro 9 de la autopista Duarte en la estación María Montez con la entrada del municipio de los Alcarrizos, abarcando una distancia de 7. 3 kilómetros. La obra incluye cinco estaciones, un túnel y conexión directa con el teleférico de Los Alcarrizos.

Con esta expansión del metro, que integra distintos modos de transporte en Santo Domingo Oeste, el gobierno del presidente Luis Abinader busca garantizar una movilidad segura, rápida, económica y de calidad a los usuarios del transporte público de pasajeros en la República Dominicana.