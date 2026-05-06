OPS cree que AL va hacia una resiliencia sanitaria

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Jarbas Barbosa, asegura que América Latina se encamina hacia la resiliencia. Como líder de la OPS, ha impulsado un enfoque pragmático para cerrar brechas, diversificar la producción regional de vacunas y fortalecer las tecnologías de la salud.

“Recuerdo con claridad las imágenes de 2021 que recorrieron el mundo: filas interminables de personas en América Latina aguardando para vacunarse contra la COVID-19, con dosis que llegaban a cuentagotas, mientras en los países ricos las vacunas ya estaban disponibles”, señaló Barbosa. La pandemia no solo se cobró millones de vidas; también expuso la fragilidad de la región: una dependencia casi total de proveedores externos y un poder de negociación limitado, incluso en mecanismos multilaterales, cuando la competencia global por las dosis priorizó a los países con mayor capacidad de compra y acuerdos bilaterales directos.

Lo explica

No se trata de que cada país fabrique todo de manera aislada, sino de priorizar áreas donde la capacidad local o compartida permita resolver problemas concretos de suministro, costos o respuesta rápida, insiste Barbosa.

Frutos del esfuerzo

Antes de la pandemia, en 2020, los mecanismos de compra conjunta de la OPS con los Fondos Rotatorios Regionales (FRR) adquirían apenas el 1,5% de sus vacunas a proveedores de la región. En 2025, ese porcentaje alcanzó el 23%, y la meta es superar el 40%. Este avance no es un simple dato estadístico: es la prueba de que la región está pasando de la vulnerabilidad a la resiliencia.

Producir en la región significa previsibilidad, tiempos de entrega más cortos, menor exposición a interrupciones globales y capacidad de respuesta rápida ante emergencias.

Un modelo que funciona

Se ha avanzado en América Latina debido a mecanismos consolidados como los Fondos Rotatorios de la OPS, que agrupan la demanda de 33 países y nueve territorios de la región, afirma en funcionario.

Estos fondos ofrecen previsibilidad a los productores, facilitan la transferencia de tecnología y optimizan recursos, reduciendo costos y ampliando el acceso. Un ejemplo concreto es el acuerdo entre el Fondo Rotatorio, Pfizer y Sinergium Biotech (Argentina), que permitirá disponer de tecnología innovadora en la región desde 2026. Esta referencia hace que los países de ingresos medios puedan acceder más rápidamente a avances que antes dependían del exterior, asegura el doctor Jarbas Barbosa.