País y EE.UU. acuerdan fortalecer sector salud

Los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento destinado a fortalecer la salud pública, ampliar la cooperación bilateral y consolidar los avances del país, en el fortalecimiento del sistema sanitario y la seguridad sanitaria.

Un documento de prensa señala que el instrumento fue suscrito por el ministro de Salud Pública dominicano, Víctor Atallah y el ministro consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos, Prashant Hemady, en presencia del canciller dominicano Roberto Álvarez.

A través de ese acuerdo se destaca la capacidad del país para liderar y sostener programas en materia de salud pública, al tiempo que fortalece alianzas estratégicas para enfrentar amenazas sanitarias globales.

Establece una agenda de cooperación centrada en áreas prioritarias como la vigilancia epidemiológica y detección temprana de brotes, fortalecimiento de la red nacional de laboratorios, modernización de los sistemas de información en salud, reducción de la mortalidad materna e infantil, prevención y control de enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de la seguridad sanitaria nacional.

Previo a la firma, el ministro Atallah precisó que la salud no es solo un tema sanitario, sino, un pilar de la seguridad nacional que se refleja en la estabilidad democrática y la competitividad económica de los Estados.