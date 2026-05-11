País tranquilo; pero llegarían brotes gripales

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Aunque República Dominicana está en control epidemiológico, la ola de calor y las enfermedades vinculadas al clima, en el verano, son una de las tareas inmediatas de vigilancia.

Así lo plantea el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo e investigador. Cree que los próximos meses se registrarán brotes de virus respiratorios, por lo que recomienda que la vacuna para la gripe esté en los puestos de vacunación en forma permanente.

La vacuna es estacional, obedece a un estudio que establece los virus de temporada, la recomendación es que haya vacunación permanente.

Uno de los grupos más afectados de gripes son los menores de cinco años de edad, que pueden tener hasta seis episodios cada año, explicó. La gripe se transmite y los síntomas son muy diversos, insiste Colomé.

Sobre el virus respiratorio sincitial en menores de dos años, refirió que hay algunos medicamentos disponibles paras niños con algunas cardiopatías y presentan problemas para respirar, subrayó. Argumentó que las tiene el Estado, pero para esa población. En los países en que está ese fármaco, se ha logrado reducir la complicación hasta en un 90% cuando se aplica en forma masiva.

Recordó que las infecciones respiratorias constituyen la principal causa de consulta y de internamiento en los hospitales pediátricos.

Determinantes

Existen por lo menos cinco determinantes sociales en epidemiología, el problema de género, ser mujer tiene cierta ventaja con respecto a ser hombre, la mujer se preocupa más por la salud, se cree que son muy fuertes y resisten patologías, analiza. Otro determinante en salud es el lugar de residencia, mientras más apartado vive una persona, menor acceso a salud, lo mismo ocurre con la zona en que se viva. La educación es otro determinante social que revisan los epidemiólogos, a más educación, se entiende que mejor salud habrá. El otro determinante son los ingresos económicos, esto determina acceso, depende casi siempre de cuanto dinero se tenga, explica.

Visión errada

Critica que se mida la eficacia del sistema de salud en función de la cantidad de personas enfermas atendidas, cuando debería saber cuántas personas tienen controlada su diabetes o su hipertensión. Persiste, insiste, un sistema de salud que se regodea en la ventaja de tener grandes estructuras sanitarias. Se debe cambiar la visión faraónica del sistema de salud. Asegura que se sigue privilegiando la curación en vez de la prevención. Le sigue preocupando la alta tasa de mortalidad materna. Sin embargo, que es positivo la baja en la mortalidad infantil.

Hantavirus

El profesional asegura que Hantavirus en República Dominicana no representa una amenaza . En el caso de los pasajeros que vacacionaban en un barco, seguramente alguno estaba contagiado. Lo habitual es que la enfermedad se transmita en ambientes favorables, es poco probable la expansión pues los países se acogen a lo que dispone el Reglamento Sanitario Internacional. Es una enfermedad mortal y no hay vacunas disponible.