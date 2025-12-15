Durante el día habrá sol; en la noche podría llover

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó ayer que hoy las condiciones meteorológicas no presentarán cambios relevantes en todo el país, dominando un ambiente poco nuboso y mayormente soleado.

Pese a ello, en la tarde y hasta primeras horas de la noche ocurrirán chubascos ampliamente aislados sobre poblados en el interior del país, en especial hacia las provincias de Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Barahona, Azua y el Gran Santo Domingo.

Respecto a las temperaturas, dijo que en la noche y madrugada estarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en las montañas y valles del interior, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.