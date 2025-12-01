Estas son las instituciones que aumentarán su personal en el Aeropuerto Las Américas por Navidad

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

Las instituciones públicas de servicios aumentarán desde este lunes 1 de diciembre su personal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, así como en las demás terminales del país.

Entre ellas figuran las direcciones de Aduanas, Migración, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y Politur, las cuales adoptan estas medidas con el objetivo de ofrecer mayor garantía al desplazamiento de los viajeros y mantener el control de los cientos de personas que acuden a los aeropuertos a recibir a sus familiares y amigos.

Se informó, asimismo, que tanto el Ministerio de Defensa como la Dirección de la Policía Nacional dispondrán un aumento del patrullaje en la autopista de Las Américas, para proteger a los miles de viajeros que se desplazan por la vía.

La gracia navideña

De igual forma, se indicó que también los dominicanos residentes en el extranjero y que tradicionalmente vienen al país a pasar Nochebuena y Año Nuevo con sus familiares y amigos podrán traer artículos hasta 5,500 dólares libres de impuestos.

La medida fue dispuesta por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y se aplicará hasta el 15 de enero del 2026, según explicó el director general de Aduanas, licenciado Eduardo Yayo Sanz Lovatón.

Explicó que la medida implica un aumento de 2,500 dólares más que el año pasado y que, con la disposición, el presidente Luis Abinader busca favorecer a centenares de miles de dominicanos que vienen a pasar las navidades con sus familiares en el país.

La gracia navideña solo se aplicarán a los dominicanos que tengan más de seis meses sin venir a su tierra natal y que regularmente vienen cargados de regalos para sus familiares y amigos.

“Con estas facilidades, el gobierno del presidente Luis Abinader reconoce y gratifica a la diáspora dominicana por sus aportes e impacto a la economía y su arraigo al país”, manifestó el director general de Aduanas.

Durante el mes de diciembre, miles de dominicanos residentes en los Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, Centro y Sudamérica llegan a su país a pasar las navidades con sus familiares y amigos diseminados en todo el territorio nacional.

Muchos traen consigo equipajes cargados de mercancías diversas y otros deciden enviarlas a través de compañías de transporte de cargas aéreas, aprovechando las facilidades navideñas por disposición del presidente Luis Abinader.