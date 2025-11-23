“Un Paso por Mi Familia 2025” moviliza a cientos de personas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cientos de personas participaron este domingo en una multitudinaria caminata en el Malecón de Santo Domingo, una jornada dedicada a resaltar la unidad familiar y promover valores que fortalezcan el tejido social.

La actividad, realizada en horas de la mañana, tuvo como lema “Un paso por mi familia con esperanza hacia la Pascua”, una invitación a caminar juntos en un ambiente de fe, celebración y compromiso comunitario.

Un paso por mi familia 2025Franklin Santana

Desde las 8:00 de la mañana, familias completas, grupos juveniles, comunidades parroquiales y ciudadanos en general se dieron cita en la intersección de la avenida George Washington con Máximo Gómez, punto de partida de la caminata que culminó en el Parque Eugenio María de Hostos.

Entre música, oración y expresiones de alegría, los participantes avanzaron como parte de una iniciativa que, este año, se enmarca en la preparación para el Jubileo 2025, bajo el espíritu de los “peregrinos de la esperanza”.

Un paso por mi familia 2025Franklin Santana

La jornada buscó reafirmar a la familia como núcleo esencial de la sociedad y de la Iglesia, al tiempo que invitó a los asistentes a renovar su compromiso con los valores que contribuyen a una convivencia más armoniosa.

Música en vivo, momentos de reflexión y un ambiente festivo acompañaron cada tramo del recorrido, en el que se vio a niños, jóvenes y adultos compartir una experiencia marcada por la fe y la fraternidad.