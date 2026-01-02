Pastor Molina afirma poder sin justicia pone en riesgo a la sociedad

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El pastor Ezequiel Molina Rosario afirmó ayer que el ejercicio del poder se vuelve muy peligroso cuando se divorcia de la ética, la justicia y el temor de Dios.

En ese sentido, el líder religioso advirtió a los gobernantes y a quienes ejercen poder público, que ninguna autoridad humana escapará de rendir cuentas ante Dios, aun cuando la justicia terrenal falle.

Al predicar el sermón “El Día de Dios”, durante la Concentración la Batalla de la Fe, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Molina Rosario sostuvo que el hecho de que muchos crímenes, abusos y actos de corrupción no sean castigados en los tribunales no garantiza impunidad, ya que asegura existe un día establecido por Dios en el que habrá justicia sin privilegios ni excepciones por rango, cargo o influencia.

“Los pueblos confían en sus gobernantes y votan por ellos, creyendo en promesas y compromisos que con el paso del tiempo, muchas veces se diluyen, provocando frustración social y reclamos legítimos por el incumplimiento de lo prometido”, expresó Molina.

Gobernar es un privilegio

Durante su mensaje ante miles de feligreses, el pastor Molina recordó que gobernar es un privilegio concedido por Dios, no una licencia para actuar de forma arbitraria y que quienes alcanzan posiciones de mando asumen una responsabilidad mayor, al administrar recursos, decisiones y vidas humanas.

El líder evangélico aclaró que su exhortación no constituye un ataque contra la política ni contra los políticos, señalando que sin ellos no hay nación, pero lamentó que muchos sean corrompidos por la avaricia, utilizando recursos del Estado para beneficio personal, mientras sectores vulnerables: pobres, enfermos, ancianos y niños son abandonados.

Hacer cumplir la ley

En su mensaje, Ezequiel Molina incluyó los administradores de justicia, tras recordar que jueces y fiscales fueron puestos para hacer cumplir la ley y no para torcerla, mediante “presiones políticas, favores indebidos o sobornos”. Aseguró que aquellos jueces que absuelven a culpables o condenan a inocentes comparecerán ante el “Juez de jueces”.