PE deposita proyecto fusión Minerd y Mescyt

El Poder Ejecutivo depositó ayer en el Senado el Proyecto de Ley Orgánica que dispone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el de Educación (Minerd) “para reorganizar el Sistema Educativo”.

E l consultor jurídico del el doctor Antoliano Peralta Romero, ofreció la información y reitero que el proyecto establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del renglón en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la superior.

Sostuvo que esto será con respeto a la autonomía universitaria, por lo que el Mescyt será suprimido y todas sus funciones, atribuciones y competencias transferidas al Minerd.

Además declara como de alta prioridad la reforma integral del sistema, razón por la que tendrán 12 meses para presentar las propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.

El proyecto dispone también crear el Consejo Consultivo de Educación, que se encarcará de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas, asó como la actualización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación, consolidando los viceministerios y funciones; y se implementará un proceso de transición que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Mimerd.

Peralta Romero destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.

Dijo que con la iniciativa,el Gobierno reafirma su compromiso con una educación más moderna, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo humano, científico y productivo.