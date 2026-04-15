PE extradita a cuatro hacia EEUU y Puerto Rico

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Poder Ejecutivo autorizó ayer la extradición de cuatro dominicanos que son reclamados por Estados Unidos y Puerto Rico. La medida está en los decretos 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26.

Los extraditados son Carlos Manuel Martínez De León, Ruddy Cénit Then, alias Ruddy Cenitthen, Frank M. Báez Guerrero y Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I y Miguel Jiménez, “Tico Tico”, quienes serán extraditados por cargos de narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil.

El decreto 240-26 autoriza la deportación de Báez Guerrero, solicitado por la justicia de Massachusetts por su presunta vinculación a estructura dedicada al narcotráfico, al lavado de activos; distribución de fentanilo, cocaína, metanfetamina, conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

La extradición de Martínez De León está en decreto 241-26. Es reclamado por el Tribunal de Florida por 22 cargos por distribución de material de explotación sexual infantil.

Con el decreto 242-26 se autoriza la entrega de Ruddy Cénit Then, requerido por la justicia de Nueva York por presunta asociación criminal para distribuir fentanilo y metanfetamina.

La deportación de Miguel Jiménez está en el decreto 243-26. Se le acusa en Puerto Rico de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas.