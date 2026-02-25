Peligro acecha cada día a decenas cruzan tramo de la Kennedy

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Decenas de personas, entre ellas niños, ancianos, y discapacitados exponen sus vidas cada días para asistir a la Hermandad de Pensionados y a la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), al estar obligados a cruzar entre vehículos en la avenida John F. Kennedy, frente al parque Mauricio Báez.

Además, próximos están la estación del Metro coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), por lo que es una zona muy concurrida.

Con frecuencias los vehículos frenan encima de quienes cruzan la avenida, por lo que urge de un paso peatonal, un semáforo y un agente de tránsito fijo, para evitar accidentes y malos momentos en la vía.

Juan de Jesús Espinosa camina casi 300 metros para subir el puente, luego de recibir atenciones en el Centro de Rehabilitación, para tomar un minibús que lo llevara hasta la Duarte con París, y de ahí otro hacia Sabana Perdida.

A pesar de sus problemas físicomotores, subió por un paso peatonal a 300 metros, sin ayuda, con todo el peligro que significa, porque con cualquier resbalón en uno de los escalones, podría hasta perder la vida en la travesía.

Francisco Suárez, de avanzada edad, salió de la Hermandad de Pensionados y cruzó la avenida Kennedy, con temor a ser alcanzado por un vehículo o un motorista, en un tramo donde transitan a alta velocidad.

Sugiere al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas, la construcción de un paso peatonal, pero que mientras lo construyan, coloquen un agente de transito justo al frente del parque Mauricio Báez, por donde cruzan quienes acuden a la sede de Rehabilitación y a la Hermandad de Pensionados.

Juan Espinosa, obligado a usar un paso peatonal, a 300 metros de destino.

Otro caso es el de Dinora Mora, quien se disponía a cruzar la peligrosa vía para asistir a terapia en el Centro de Rehabilitación, pero esperaba ayuda para hacer el trayecto, por temor a ser atropellada y dejar su vida en el asfalto.

Santos Placencio caminño hasta la Kennedy, con miras a abordar el Metro, manifestó su temor al cruzar la vía de cuatro carriles.