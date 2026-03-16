Pena 20 años por muerte

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El Tribunal Colegiado de la provincia Hermanas Mirabal condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de secuestro y asesinato de un comerciante, en septiembre de 2020, en el sector Jamao Afuera, de Salcedo.

La condena le fue impuesta a David Reyes Brazobán por la muerte del ganadero José Ventura Reyes, reportado desaparecido el 14 de septiembre de 2024. El cadáver fue encontrado el 22 de ese mismo mes en estado de descomposición en una zona boscosa.