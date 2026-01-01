Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Operativo de rescate

Pescador salvado tras caer al Mar Caribe en Santo Domingo Este

La rápida acción del equipo mixto de rescatistas logró sacarlo al pescador sano y salvo del lugar.

Santo Domingo Este.-Técnicos en búsqueda y rescate de la Defensa Civil, junto a miembros de los Bomberos de Santo Domingo Este rescataron con vida a un pescador que cayó al Mar Caribe en la proximidades de la avenida España de la citada ciudad.

