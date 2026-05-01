Urgencia
Pide a Senasa aprobación cirugía y a Conape ingreso a programa
También padece una colostomía, lo que agrava su situación
A sus 77 años, Félix Antonio Ureña Castillo, residente en Moca, provincia Espaillat , solicita con urgencia la aprobación de una cirugía para tratar una hernia gigante, procedimiento que le fue indicado en el Hospital Docente Ramón de Lara.
El paciente explicó que hace dos semanas entregó a Senasa todos los documentos requeridos para que su plan subsidiado autorice la intervención quirúrgica.
Sin embargo, aún no ha recibido respuesta, pese a que le informaron que el proceso tomaría un plazo aproximado de cinco días.
Ureña Castillo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que sus análisis y estudios médicos se venzan, lo que implicaría repetirlos.
Indicó que no cuenta con ingresos económicos para asumir nuevamente esos costos, lo que agrava su situación. Asimismo, señaló que hace un año fue evaluado por un médico del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) con fines de ingresar a uno de sus programas de asistencia, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.
El señor Ureña también padece una colostomía, condición que incrementa sus gastos y complicaciones de salud.
Ante este panorama, hizo un llamado a Senasa para que apruebe a la mayor brevedad la cirugía, y al Conape para que gestione su inclusión en programas de apoyo que le permitan cubrir los costos derivados de su condición.