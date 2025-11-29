Piden reforzar seguridad en estaciones del Metro y Teleférico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

LaRed de Abogados Inmobiliarios (Abogain) solicitó este sábado al nuevo director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, dotar al personal de seguridad del Metro y el Teleférico de dispositivos detectores de metales y armas, con el fin de impedir que personas armadas accedan a estos sistemas de transporte.

José A. Thomas, vocero de la entidad, advirtió que en varias estaciones los agentes que brindan servicio carecen de equipos de detección, lo que representa un riesgo para los miles de usuarios que diariamente utilizan ambos medios de transporte.

“El hecho de que en algunas terminales no se cuente con detectores de metales expone a la población a situaciones que pueden desencadenar una tragedia, ya sea por la acción de un desaprensivo o de alguien con una condición mental”, señaló Thomas.

El representante de Abogain también llamó a los supervisores del Metro y el Teleférico a mantener una vigilancia más estricta sobre las necesidades operativas de las estaciones, a fin de evitar fallas o alteraciones en el flujo de pasajeros.

Thomas recordó que en países como Estados Unidos, Ciudad de México, Tokio y China se han implementado sistemas de revisión de mochilas y equipajes mediante detectores, con el objetivo de prevenir la entrada de armas y objetos peligrosos. Según dijo, adoptar medidas similares en el país contribuiría a fortalecer la seguridad y la confianza de los usuarios.