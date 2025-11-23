Lo más relevante
Las más leídas de la semana en el HOY: desde el brote de influenza hasta la falla del Metro
Un resumen completo con las 10 noticias más leídas en el periódico HOY en esta semana.
Esta semana estuvo marcada por múltiples noticias: la transformación del barrio Cuba, el confirmado brote de influenza, la fecha de la entrega de la Brisita Navideña, la falla del Metro, los decretos del presidente y la caída masiva de internet.
Aquí te mostramos un resumen con las 10 informaciones más leídas en el periódico HOY. ¡Amplíalas!
Obras Públicas convertiría sector en parque ecológico al servicio comunidades
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició el proceso de transformación del barrio Cuba para convertirlo en un gran parque ecológico al servicio de la comunidad, dentro del proceso de ampliación del entorno de la avenida República de Colombia, como parte de la solución vial y ambiental en esa zona del Distrito Nacional.
Confirmado: Hay un brote de virus influenza A y B: ¿Qué es, cómo se contagia y cómo se cura?
Con la llegada de la temporada invernal, en República Dominicana se ha registrado un incremento significativo de virus respiratorios, especialmente los tipos de influenza A y B, causantes de la gripe. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se trata esta enfermedad que ya afecta a miles de dominicanos?
Gloria Reyes revela cuándo entregarán la "Brisita Navideña" y otros detalles del bono
La titular del programa Supérate, Gloria Reyes, reveló este miércoles que el bono navideño de RD$1,500, conocido como “Brisita Navideña”, comenzará a entregarse en las primeras semanas de diciembre.
Recurso de amparo contra cálculo ilegal de pensiones
El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), como paso previo a la interposición de un recurso de amparo correctivo orientado a impugnar la metodología actualmente utilizada para calcular los montos de las pensiones del Sistema de Reparto Estatal, notificó mediante acto de alguacil a los titulares de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Gerencia General del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República Dominicana.
Falla interrumpe salida y llegada de trenes en estación María Montez del Metro
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) reportó este miércoles problemas en la llegada y salida de trenes hacia la estación María Montez, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.
USCIS: Nuevas medidas no hacen «distinción» sobre el estatus migratorio
NUEVA YORK.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirmó el pasado jueves que sus nuevas medidas no hacen «distinción» sobre el estatus migratorio de los migrados de diferentes nacionalidades.
Más de 26,000 personas con pensiones aprobadas no la han reclamado
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) informó que 26,167 personas con distintos tipos de pensiones aprobadas por el Poder Ejecutivo aún no disfrutan de las mismas por debido a que no han formalizado su inclusión en la nómina de pensionados del Estado de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda , según datos actualizados al mes de noviembre de 2025.
Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y más
Decenas de servicios digitales sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según informó la propia empresa, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.
¿Quién es Alfonso Rodríguez Tejada, nuevo administrador de la ETED tras el apagón general?
A casi una semana del apagón general que dejó al país sin electricidad, el presidente Luis Abinader “remeneó la mata” en el sector eléctrico y ordenó cambios. Este domingo destituyó a Martín Robles Morillo como administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y designó en su lugar a Alfonso Rodríguez Tejada.
El apagón que tumbó funcionarios: otras destituciones sorprendentes
El apagón nacional “Blackout” que se produjo el pasado martes 11 de noviembre, tras una falla en una subestación eléctrica de San Pedro de Macorís, no solo paralizó actividades comerciales y cotidianas, sino que también provocó movimientos drásticos en el tren gubernamental.