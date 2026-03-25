Pimentel participa en diálogo con empresas

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel y el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, afirmaron anoche que la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas impactará positivamente en el desarrollo económico y social al dinamizar la producción, generar más empleos y riquezas al país.

Pimentel y Viro trataron el tema en un diálogo sobre Compras y Contrataciones Públicas, organizado por la ANEIH en sus instalaciones para sus miembros.

Viro dijo que la Ley 47-25 presenta avances y desafíos en el sistema de contrataciones públicas que en un corto y mediano plazo favorecerán al aparato productivo dominicano, mayormente a las Mipymes, ya que el Estado compra todo tipo de productos y servicios en todo el territorio nacional. Citó el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas que son las más favorecidas con la nueva legislación, que facilita la evaluación, adjudicación y ejecución de los contratos lo que favorece el proceso.

“El diálogo entre el sector público y privado resulta esencial para impulsar mejoras en áreas clave para el desarrollo nacional, como lo es el sistema de compras y contrataciones públicas”, manifestó.

En su exposición, Pimentel afirmó que en el país hay que derribar las prácticas que retrasan las contraciones que aseguró desaparecerán con las novedades de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Sostuvo que esa legislación busca establecer una nueva etapa de integridad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos del Estado dominicano.

Afirmó que esa normativa fortalece los principios rectores y el rol del órgano rector con 22 funciones establecidas para supervisar y regular el sistema de compras y contrataciones.

Pimentel refirió que con la automatización, tecnificación y reducción de la burocracia procesos que duraban hasta tres meses ahora se pueden solución en tres minutos.