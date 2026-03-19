Plataforma Infopago facilitará ver gestión de saldo a suplidores

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Gobierno anunció ayer el lanzamiento de la plataforma digital Infopago, que permitirá a proveedores y ciudadanos visualizar en tiempo real el destino y la gestión de los pagos derivados de contrataciones públicas, asegurando una trazabilidad, desde el registro de la factura hasta el depósito final en la cuenta del proveedor.

El presidente Luis Abinader, en un acto en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, indicó que durante años, miles de empresarios, especialmente de pequeñas y medianas empresas, enfrentaron la incertidumbre de no saber cuándo cobrarían por su trabajo y debían recurrir a trámites, llamadas, visitas y esperas innecesarias para dar seguimiento a este proceso. “Eso se termina hoy”, proclamó el mandatario.

De acuerdo con el mandatario trabajan en la consolidación de un Estado ágil, transparente y aliado del sector productivo, capaz de responder a las demandas de una economía en crecimiento.

Esta herramienta forma parte de la implementación de la ley 47-25, que faculta a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a garantizar el monitoreo continuo del cumplimiento normativo en las contrataciones públicas. Asimismo, el artículo 148 de esta normativa regula los plazos de pago y establece consecuencias en caso de mora por parte de las entidades contratantes.

Tras ponderar el impacto positivo, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, precisó que la iniciativa está amparada en la resolución 02-26.