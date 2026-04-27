PLD no iría a elecciones aliado a quienes han sido sus verdugos

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El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, reiteró ayer que las puertas de esa organización política están abiertas al liderazgo y a las organizaciones que quieran participar junto al partido morado en las próximas elecciones, pero “que jamás esa organización iría aliada con sus verdugos”.

“Lo hemos dicho claramente, todo aquel que quiera apoyar al PLD de cara a las elecciones de 2028, las puertas están abiertas, pero que nadie espere que endose su fuerza a partido alguno, Que cada quien se rasque con sus propias uñas”, precisó.

El expresidente refirió al tema, tras ser abordado por la prensa, luego de concluir un encuentro del movimiento Unidos Firmes al Futuro, en el Club de Leones, en Mao.

Medina afirmó que la organización está enfocado en volver al poder y continuar el desarrollo de las fuerzas productivas, como fue o en los periodos que les tocó dirigir.

Consultado sobre una supuesta alianza con el partido de gobierno, Medina fue enfático en señalar: “Que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD y menos los que aplicaron la operación tijera con la intención de destruirnos”.

Aseguró que en la entidad no sufren del síndrome de Estocolmo, que ocurre cuando una víctima de abuso o coerción desarrolla un vínculo afectivo, de lealtad o empatía hacia su verdugo.

Este es el segundo encuentro que Medina realiza con el movimiento “Unidos Firmes al Futuro”, que aglutina a jóvenes, empresarios y productores agrícolas de la provincia Valverde y de la Línea Noroeste.

En tanto, John Flores, coordinador del movimiento, explicó que están decididos a trabajar por un país más justo, solidario e inclusivo.