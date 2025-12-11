PN gradúa a 64 nuevos oficiales del modelo de transformación

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Policía Nacional graduó ayer a 64 nuevos oficiales, 53 de los cuales son hombres y once mujeres, quienes fueron formados bajo el modelo de transformación policial, en una ceremonia que encabezó el presidente Luis Abinader, en Hatillo, provincia San Cristóbal.

Los graduando pertenecen a la XLVIII promoción de cadetes de la Policía Nacional. El acto se fue realizado en la explanada de la Escuela para Cadetes Mayor General (r) José Félix Rafael Hermida González.

El presidente Abinader tomó el juramento a los nuevos oficiales y encabezó el ceremonial de entrega de sables.

El coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, director de la Escuela para Cadetes, ponderó “el respaldo decidido y constante que el presidente Luis Abinader ha brindado a la reforma, modernización y transformación de la Policía Nacional”.

Dijo que ese apoyo ha permitido fortalecer los programas de formación, renovar los procesos institucionales y elevar los estándares de los nuevos oficiales y agentes.

Indicó que la promoción de 64 cadetes, incluyendo dos de la República de Panamá, completó ocho semestres de formación, junto a una pasantía en distintas direcciones de la PN.

Refirió que este año se celebró la primera Feria en Ciencias Policiales, donde los estudiantes presentaron investigaciones y proyectos, consolidando el nuevo modelo formativo.

Junto al presidente Abinader estuvieron los ministros de Defensa, Carlos Antonio Onofre Fernández; de Educación Superior, Franklin García Fermín; el viceministro Antonio Palma; el director general de la PN, Ramón Antonio Guzmán Peralta y el general Juan Hilario Guzmán.