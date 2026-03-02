PN suspende y somete a la justicia oficiales y alistados

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La Policía informó ayer que suspendió y envió al Ministerio Público a un grupo de agentes, incluidos un coronel y un capitán, por la presunta sustracción de dinero en el desarrollo de una investigación que realizaban en la provincia de San Cristóbal. No suministró los nombres ni la cantidad de los suspendidos.

En un documento colgado en las redes sociales, el vocero del organismo, Diego Pesqueira, informó que la institución procedió a suspender en el desempeño de sus funciones a los agentes señalados, conforme a la recomendación de la Dirección de Asuntos Legales de la institución y en aplicación del artículo 165 de su Ley Orgánica, número 590-16.

Consignó que estas medidas cautelares son implementadas mientras profundizan la investigación, a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, con el objetivo de garantizar un proceso riguroso, transparente y ajustado al derecho, sin menoscabo de las garantías legales de los implicados.

Sostuvo que de acuerdo con las directrices institucionales, ambos oficiales fueron notificados de manera formal en cumplimiento de los procedimientos reglamentarios.

Pesqueira dijo que los miembros de la Policía, “de cuyos nombres hace reservas por el momento, han sido puestos a disposición del Ministerio Público de la jurisdicción de San Cristóbal, para los fines de investigación penal que correspondan, en el debido proceso y conforme a las disposiciones legales”.

La entidad sostuvo que reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley, la disciplina institucional y los más altos estándares éticos en el ejercicio de sus funciones.

“Asimismo, reitera que cualquier conducta que esté apartada de los principios de legalidad y probidad será investigada y sancionada de acuerdo con el debido proceso y la normativa aplicable”, advirtió en el texto.